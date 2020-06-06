بعد شكاوي الأهالي.. القصة الكاملة لأزمة مصروفات المدارس الخاصة

قدري: المدرسة طلب مني سداد مصاريف العام الجديد قبل نهاية مايو



وائل: المدرسة هددتني بفصل أبنائي



الطيب: المدرسة رفعت المصاريف 2000 جنيهًا



الشاذلي: المدرسة حجبت نتيجة الفصل الدرسي الثاني بسبب المصاريف



معاناة كبيرة يعيشها أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، بعد أن أرغمتهم الإدارة على دفع مصاريف العام الدراسي المقبل، رغم عدم إعلان وزارة التربية والتعليم عن أي تفاصيل بهذا الشأن، خاصة في الوقت الذي تكرس الحكومة جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.لكن أصرار البعض على استغلال المواطنين في ظل الأزمة، ولم يلتفت للجوانب إنسانية طالبا منهم سرعة التوجه إلى المدارس ودفع مصاريف أبنائهم، وإلا سيتم شطبهم على الفور.تواصلت "الدستور" مع أولياء الأمور المتضررين، لترصد شكواهم، وتوضيح الإجراءات التعسفية التي اتخذتها المدارس في حالة عدم دفع المصاريف.محمد قدري، ولي أمر لطفلين في الصفين الخامس والرابع الإبتدائي، فوجئ بإدارة المدرسة تطلب منه دفع مصاريف العام الدراسي 2020- 2021 رغم عدم وجود قرار وزاري حتى الآن بعودة الدارسة التي توقفت في مارس الماضي مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.وقال:"أبلغتنا المدرسة بالذهاب لتسجيل أسماء أبنائنا إذا كنا نرغب في إكمال الدراسة بها العام الجديد وعندما ذهبنا طلبت منا دفع رسوم العام الجديد قبل 30 مايو.وتابع: حدثت مشاحنات مع إدارة المدرسة، لكن دون جدوى، مؤكدة أنه بروتوكول محدد ولن يتغير ـلذا قررت اللجوء إلى وزارة التربية والتعليم.أرسل "قدرى" ومجموعة من أولياء الأمور وصل عددهم إلى ما يقرب من 10 آلاف، شكوى متضمنة بعض الطلبات من وزارة التربية والتعليم،منها إعادة تسعير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب بسبب إحتمالية تقديمها خلال العام الجديد إلكترونيًا، فتح باب التحويل أمام طلاب المدارس الخاصة للإلتحاق بالرسمية خلال هذا العام فقط.وأشار إلى أن الأزمة مع المدارس الخاصة لا تتمثل في إجبار أولياء الامور على دفع مصاريف العام الجديد رغم احتمالية عدم فتح المدارس، ولكن أيضًا في حصولهم على مصاريف الفصل الدراسي الثاني ومصاريف الأتوبيس رغم قرار توقف الدراسة، مناشدا الوزارة بإجبار المدارس الخاصة برد جزء من مصاريف الفصل الدراسي الثاني مع مصاريف الأتوبيس، واكتفاء بالحصول على قيمة الخدمة التعليمية التي قدموها في الفصل الثاني.وائل لبيب ولي أمر لطالبين في مدرسة الراهبات بسوهاج، هددته المدرسة بفصل ابنيه وعدم السماح لهما بالالتحاق في العام الدراسي الجديد إذ لم يدفع المصاريف مقدمًا، وقال المدرسة أعلنت على صفحتها الخاصه بدفع أولياء الأمور المصاريف كامله لطفل في الحضانه بحد أقصي 17 يونيه والتي تصل إلى 9000 جنيه لطفل في الحضانة، وأكدت على عدم أحقية الطفل بالالتحاق بها في حالة عدم الدفع في الموعد المحدد، رغم احتمالية عدم عودة المدارس في العام الدراسي الجديد، بسبب أزمة كورونا.وأشار أن المدارس الخاصة تستنزف أولياء الامور ولا تعيد الحقوق إلى أصحابها، موضحًا رغم تعليق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني إلا أن المدراس حصلت المصاريف كاملة من أولياء الامور بما فيها مصاريف الأتوبيس.وأكد أن مهازل المدارس الخاصة كثيرة ولا أستطيع التحدث معهم ومناقشتهم في قراراتهم لأنني أعلم مقدمًا أنه سيكون دون جدوى لكن أتمنى أن تدخل الوزارة وتمنع الظلم الواقع علينا من هذه المدارس، موضحًا أن ظلم بعض المدارس وصل إلى مراحل عالية فصديقي ابنته في الصف الثالث الإعدادي ورغم عدم ذهابها إلى المدرسة منذ قرار تعلقيها إلا أن المدرسة طلبت مصاريف الأتوبيس الذي يذهب به الطلاب إلى المدرسة لأداء الإمتحانات رغم أنها كانت الكترونية.أحمد الطيب ولي أمر لطالبين في الفصلين الأول والثالث الإبتدائي، ورغم تعليق الدراسة واحتمالية عدم عودتها خلال العام المقبل إلا أن المدرسة قررت زيادة المصروفات 2000 جنيه لكل طالب، وقال الطيب عندما علمت بزيادة مصاريف الدراسة ذهبت إلى المدرسة برفقة بعض أولياء الأمور للتفاوض مع المدرسة التي أكدت أنها لن تقبل أى أوراق للطلاب إلا بعد صدور قرار من الإدارة التعليمية التابعة لها.واستطرد: توجهنا إلى الإدارة التعليمية وفوجئنا بأن المصاريف المسجلة على الموقع الإلكتروني الحكومي الخاص بالمدارس الخاصة أعلى بكثير من المصاريف التي ندفعها، وبذلك فإن المدرسة لم ترفع مصاريفها من وجهه نظر الإدارة، موضحًا أدفع لابني 7500 جنيه في العام ووجدت على موقع الوزارة أنني سددت 10 آلاف جنيه، وعندما قررت المدرسة رفع المصاريف هذا العام إلى 9500 جنيه وقدمت شكوى للإدارة التعليمية قالت أن المدرسة تُحصل منا مصاريف قليلة.وأوضح أن المدرسة لم تكف فقط باجبارنا على زيادة المصاريف ولكنها أيضًا حجبت نتيجة العام الجاري لأولياء الأمور الذين لم يسددوا مصاريف الفصل الدراسي الثاني، مطالبًا وزارة التربية والتعليم بالتدخل لحل أزمة مصاريف المدارس الخاصة.ماهر الشاذلي ولي أمر طالبين في الصف السادس والثاني الإبتدائي، لم يحصل على نتيجة أبناءه في الفصل الدراسي الثاني بسبب قرار المدرسة بعدم اعلان النتيجة إلا بعد سداد مصاريف الترم الثاني، وقال الشاذلي المدرسة رفضت إعلان النتيجة للطلاب الذين لم يسددوا مصاريف الفصل الدراسي الثاني رغم أن هم لم يهبوا إلى المردسة إلا أيامًا قليلة بسبب قرار تعليق الدراسة.وتابع: المدارس الخاصة تتعامل مع أولياء الامور معاملة سيئة وتجبرهم على دفع مصاريف لا نحصل مقابلها على أى خدمة، لذا قررت عدم الشكوى لوزارة التربية والتعليم ولكنني سأحرر محضر في النيابة الإدارية ضد المدرسة إجبارها أولياء الامور على دفع مصاريف خدمة تعليمية لم يحصلوا عليها.كان رد وزارة التعليم بشأن هذه القضية التي أثارت الجدل على صفحات التواصل الإجتماعي، أن مصدرا بالوزارة استنكر ما ترتكبه المدارس الخاصة من شطب الطلاب، قائلًا: "لايجوز شطب طالب في حال عد دفع المصروفات الدراسية".وأكد المصدر أن المدارس الخاصة تستخدم هذه التهديدات لابتزاز الأهالي، وخلق شعور الخوف لديهم ليتوجهوا سريعًا لدفع المصروفات خوفًا على مستقبل أبنائهم، وأن هذه الإجراءات مخالفة تمامًا وغير قانونية.وحثت الوزارة أولياء الأمور بسرعة تقديم الشكاوي الرسمية للتعليم الخاص بالوزارة فور التعرض لمثل تلك التهديدات داخل المدارس الخاصة، لتقوم الوزارة بالتدخل للتعامل مع هذه المشكلة على الفور.