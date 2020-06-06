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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع 8 سوريين في انفجار سيارة بريف الحسكة

السبت 06/يونيو/2020 - 01:42 م
انفجار
انفجار
مروة عنبر
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لقى 8 مدنيين مصرعهم وأصيب 7 أخرون بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة قرب صوامع تل حلف جنوب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأفادت مصادر محلية، بأن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم السبت بالقرب من صوامع تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين والتى تنتشر فيها القوات التركية ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية مما أدى إلى مصرع 8 مدنيين وإصابة 7 اخرين بجروح متفاوتة الخطورة وأضرار مادية في المكان واحتراق عدة سيارات، وفقا لوكالة سانا السورية.

وانفجرت أمس سيارة مفخخة بالقرب من المشفى الوطني في مدينة رأس العين ما أدى إلى مصرع طفلين وإصابة 3 من المدنيين ووقوع أضرار مادية.

يأتى ذلك بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين المجموعات الإرهابية وبعضها البعض في مناطق انتشارها بريف الحسكة، وتبادل الاتهامات بالخيانة وإدخال وتفجير السيارات المفخخة مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين ووقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية.

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