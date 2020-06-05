ارتفاع أسعار النفط بنهاية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار النفط بنهاية تداولات اليوم، قبيل اجتماع مجموعة أوبك والحلفاء خلال ساعات غدًا السبت، لمناقشة تمديدات خفض إنتاج النفط.وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 6% مسجلًا 42.30 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، كما صعد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو إلى مسجلًا 38.97 دولار للبرميل.وقررت أوبك تقديم موعد محادثات بشأن أجل تخفيضات قياسية في الإنتاج إلى غدا السبت.وكان برنت ربح 17 % منذ 29 مايو ليبلغ ذروة ثلاثة أشهر، ويكون في نطاق أكثر راحة بالنسبة لمنتجين مثل روسيا، وزاد العقد لأكثر من مثليه منذ انهياره إلى مستوى متدن عند 15.98 دولار للبرميل في 22 أبريل، وارتفع غرب تكساس الوسيط 11%.وحقق الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تخفيضات للإنتاج ومؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.