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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جوجل: قراصنة من الصين وإيران استهدفوا حملتي ترامب وبايدن

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:48 م
جوجل
جوجل
مروة عنبر
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كشف مسئول كبير في شركة جوجل عن تسلل قراصنة إلكترونيين إيرانيين استهدفوا في الفترة الأخيرة حسابات البريد الإلكتروني لعاملين في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح المسئول أن قراصنة إلكترونيين من الصين تدعمهم بكين استهدفوا عاملين في حملة انتخابات الرئاسة للمرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن.

ويعد هذا الإعلان، الذي نشره شين هنتلي رئيس مجموعة تحليل التهديدات في جوجل على حسابه في موقع تويتر، أحدث مؤشر على التجسس الرقمي الذي يستهدف بشكل دوري كبار الساسة، وفقا لما نقلته العربية نت.

وقال هنتلي: "إنه لا يوجد أي مؤشر على إلحاق الضرر بأي من الحملتين".

يذكر أنه جرى توثيق محاولات إيرانية لاختراق رسائل البريد الإلكتروني لمسئولي حملة ترامب من قبل.

وخلال العام الماضي، أعلنت شركة مايكروسوفت أن مجموعة يطلق عليها "تشارمينج كيتن" حاولت اختراق حسابات البريد الإلكتروني لحملة رئاسية أمريكية دون أن تحددها، لكن مصادر قالت إنها حملة ترمب.

وفى السياق، قالت شركة الأمن "أريا 1" خلال العام الجارى إن متسللين روسا استهدفوا شركات مرتبطة بشركة غاز أوكرانية حيث عمل من قبل نجل بايدن في مجلس الإدارة.

ورفضت جوجل تقديم تفاصيل تتجاوز تغريدات هنتلي، لكن الإعلان غير المعتاد يمثل مؤشرا على مدى حساسية الأمريكيين تجاه التجسس الرقمي الذي يستهدف الحملات السياسية.

وقال أحد ممثلي جوجل: "أرسلنا إلى المستخدمين المستهدفين تحذيرنا المعتاد من الهجمات المدعومة من حكومات، وأحلنا هذه المعلومات إلى سلطات إنفاذ القانون الاتحادية".

وقال متحدث باسم حملة بايدن: "نحن على علم بتقارير من جوجل تفيد بأن طرفا أجنبيا قام بمحاولات فاشلة للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني الشخصية لموظفي الحملة".

وأكد المتحدث: إنه منذ بداية الحملة الانتخابية لبايدن تعرضنا لمثل هذه الهجمات، متابعا: "نحن مستعدون لها".

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