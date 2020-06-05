مقدمة «صباح البلد»: السياس أزمة يواجهها السائقون يوميًا

قالت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن إمبراطورية السياس تسيطر على الشوارع ويعاني منها قائدو السيارات يوميًا، لافتة إلى أنه بدءًا من الأحد المقبل سيناقش البرلمان قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال حديثها بالبرنامج المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن هذا القانون إذا تم تطبيقه سيشعر الكثير من المواطنين بالأمان، منوهة بأن الدولة المصرية تقوم بمجهودات عديدة في هذا الملف وتوسعة العديد من الطرق من أجل أن يتم توفير أماكن وساحات لانتظار السيارات.وأشارت مقدمة برنامج "صباح البلد"، إلى أنه على الرغم من تلك الجهود يظهر السياس والذين يقومون بوضع يدهم على مكان معين ويظهر الزحام والتكدس مرة أخرى، معقبة: "أتمنى أن تنتهي العشوائية والزحام من الشوارع المصرية".