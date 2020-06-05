«المركزى الألمانى» يتوقع تعافى الاقتصاد بحلول 2021

يتوقع البنك المركزي الألماني تراجعًا حادًا في الاقتصاد الألماني هذا العام جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا.وبحسب أحدث توقعات البنك، فإنه لا يستبعد أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 7.1% هذا العام.وفي المقابل، يتوقع البنك بحسب بياناته، اليوم الجمعة، أن يتعافى الاقتصاد بوضوح العام المقبل.وبالنسبة لعام 2021، يتوقع البنك نموًا اقتصاديًا بنسبة 2ر3% وبنسبة 8ر3% عام 2022، وذلك مع افتراض توفر حل طبي فعال منتصف العام المقبل لمكافحة الجائحة، ما سيعطي التعافي الاقتصادي دفعة إلى الأمام.وأشار البنك إلى أن توقعاته تأتي قبل حزمة التحفيز الاقتصادي التي اتفقت عليها الحكومة الألمانية، أمس الخميس، بقيمة 130 مليار يورو.وقال رئيس البنك ينس فايدمان: "المالية العامة تساهم على نحو كبير في تحقيق الاستقرار، تقديم تحفيز آخر في الوضع الحالي أمر مناسب، وأُقيّم برنامج التحفيز الاقتصادي بالإيجابي"، مضيفًا أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي ملحوظ على التوقعات الاقتصادية.