50 ألف نمساوي يتظاهرون تنديدًا بمقتل «فلويد»

تظاهر 50 ألف نمساوي، مساء اليوم، فى ميدان «حقوق الإنسان» بوسط العاصمة النمساوية فيينا، تضامنا مع حادث مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد بالولايات المتحدة على يد الشرطة الامريكية.ونظم المظاهرة عدد من الأحزاب اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان في النمسا وأوروبا.وقالت مصادر إعلامية، مساء اليوم، إن المتظاهرين حملوا لافتات تندد بالعنصرية والتمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين، مطالبين بوقف كل انتهاكات حقوق الانسان فى العالم.وأعربت المصادر عن قلقها من تداعيات هذه المظاهرة التى لم يتم فيها مراعاة مسافة الأمان، كما لم يرتد عدد كبير الكمامات مما يعزز المخاوف من حدوث موجة ثانية من وباء كورونا فى البلاد.