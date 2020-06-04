طبيب بقنا يعالج مرضى كورونا فى منازلهم مجانًا

قال الدكتور مجدى شهدى، مدرس مساعد الأمراض الصدرية بجامعة الأزهر، إنه منذ 10 أيام أطلق حملته الرامية إلى علاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" بمحافظة قنا فى منازلهم بالمجان، موضحًا أنه يعالج الآن 76 حالة عن طريق "واتس آب" أو "ماسنجر".وأضاف شهدى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، أنه يتابع مرضاه ويقدم لهم التوعية الصحية وأنواع العلاج وجرعاته، وفى حال استدعاء حالتهم لأية تحاليل أو أشعات يتم إبلاغهم والاطلاع عليها من خلال الإنترنت، موضحا أن هناك تحسنا كبيرا فى عدد من المرضى تصل إلى 80%.