بلومبيرج: أردوغان يخطط لتكوين حرس خاص به لحمايته

أثارت خطط الحكومة التركية، بقيادة رجب طيب أردوغان، مخاوف المعارضة التركية، حيث يخطط أردوغان لمنح صلاحيات جديدة لقوة شرطة مساعدة تتألف من 28000 رجل شرطة، وتثير الشكوك حول أن يكون هذا القوام تابعا لأردوغان وليس للدولة.وذكرت وكالة بلومبيرج الأمريكية، أن تلك الخطة يتوجب أن يوافق عليها البرلمان، مشيرة إلى أن القوات الجديدة سيكون لديها صلاحيات الطلب من المواطنين كشف هويتهم والقيام بعمليات تفتيش جسدى، كما أن الهدف من تشكيل هذه القوات هو تقديم الدعم في مواجهة المتظاهرين.وتابعت الوكالة أنه من المقرر أن يتلقى أفراد القوة تدريبا في مجال حقوق الإنسان والأسلحة النارية وفقا لمشروع القانون.وعلى الجانب الآخر، حذر حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي من أن تصبح القوة "حراس نظام" موالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، وفقًا لما قاله النائب عن حزب الشعب الجمهوري علي اوزتونك.وفي نفس السياق، قال محمد ميتانيت كولهاوغلو، عضو البرلمان عن حزب إيي المعارض، أمام البرلمان يوم أمس الأربعاء: "إن وسائل الإعلام أفادت بأن صلاحيات القوة الجديدة تسمح لها بالتدخل في أسلوب حياة الناس، على غرار شرطة الأخلاق في إيران".يذكر أن حكومة أردوغان عززت، بالتحالف مع حزب الحركة القومية القومي، قوات الأمن منذ عام 2013، عندما اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة بسبب هدم حديقة وسط إسطنبول، وضاعفت هذا الجهد بعد انقلاب فاشل في عام 2016.