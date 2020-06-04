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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يواصل سرقة ليبيا ويعلن صفقات جديدة مع السراج بشرق المتوسط

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:19 م
أردوغان والسراج
أردوغان والسراج
محمد عمر
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كشف رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، اليوم الخميس، عن عقد المزيد من الصفقات والتعاون مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط، بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي اليوم مع السراج عقب اجتماع لهما بأنقرة، إنهم توصلوا مع فائز السراج إلى توافق في الآراء بشأن توسيع مجالات التعاون بين الجانبين، وذلك وفق قناة "TRT" التركية.

وشدد أردوغان على استمرار دعم حكومة السراج في جميع المحافل الدولية لحل ما سماه المشكلة في ليبيا.

وأضاف أردوغان: "دعمنا الحكومة الشرعية في ليبيا على الرغم من كل الظروف ولن نتخلى عنها ولا نزال ندعو للحل السياسي والحفاظ على وحدة ليبيا".

يذكر أن البرلمان الليبي الشرعي برئاسة عقيلة صالح والجيش يقيادة المشير خليفة حفتر أعلنوا في وقت سابق عن رفضهما لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا بجانب الاتفاقيات الأمنية والعسكرية التي وقعها السراج مع أردوغان نوفمبر الماضي وسمحت له بسرقة النفط الليبي وإرسال قواته وآلاف المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا.

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