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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

متحدث «التعليم العالى» يؤكد إصابة 9 بكورونا فى الوزارة

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:22 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
إسراء جمال
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كشف الدكتور محمد الطيب، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة ما تمَّ تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا بشأن إصابة عدد من العاملين بالوزارة.

وأكد الطيب في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنَّ هذه الأخبار صحيحة بالفعل وتمَّ اكتشافها منذ 11 يومًا وتمَّ تحويلها إلى مستشفيات العزل بوزارة الصحة المعنية بالأمر وهي المسئولة عن إعلان الحالات وليس وزارة التعليم العالي، حيث تم اتباع الإجراءات الصحية كافة مع المصابين من إجراءات العزل والوقاية والعلاج والمسحات.

وكانت أنباء قد ترددت على السوشيال ميديا عن إصابة عدد من الموظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفيروس كورونا وهم:

اثنان من حرس الوزير.

رئيس الإدارة المركزية فى قطاع التنمية والخدمات.

عامل البوفيه الخاص بمكتب الوزير.

موظف من قطاع التنمية والخدمات.

موظف من مكتب المستشار القانوني الوزير.
 
موظفان من إدارة الاتصال السياسي.

عامل نظافة من شركة.

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