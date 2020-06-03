إصابة عميدة كلية الآثار جامعة جنوب الوادى بـ«كورونا»

كشف الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى عن إصابة إيمان أبوزيد، عميدة كلية الآثار بالجامعة بفيروس كورونا المستجد، عقب أخذ مسحة لها والتى أسفرت عن إيجابية الحالة.وقال رئيس الجامعة لـ"الدستور"، إن عميدة كلية الآثار بجامعة جنوب الوادي بفيروس كورونا، جرى نقلها إلى إحدى مستشفيات الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم، وهى بصحة جيدة.وأشار إلى أن جامعة جنوب الوادى أخطرت فرق الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة بقنا، وبدأت في إجراءات تقصي وفحص المخالطين، والتنبيه عليهم بالعزل المنزلي للمدة المقررة، والإبلاغ على الفور في حالة ظهور أي أعراض.كانت جامعة جنوب الوادي، خصصت في وقت سابق، المستشفى العام بقنا لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفتح مستشفى الطوارئ بالجامعة لاستقبال مرضى المحافظة في بقية التخصصات على مدار الأسبوع.