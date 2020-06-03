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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة عميدة كلية الآثار جامعة جنوب الوادى بـ«كورونا»

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:11 م
إيمان أبو زيد،
إيمان أبو زيد،
قنا: إسلام البكري
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كشف الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى عن إصابة إيمان أبوزيد، عميدة كلية الآثار بالجامعة بفيروس كورونا المستجد، عقب أخذ مسحة لها والتى أسفرت عن إيجابية الحالة.

وقال رئيس الجامعة لـ"الدستور"، إن عميدة كلية الآثار بجامعة جنوب الوادي بفيروس كورونا، جرى نقلها إلى إحدى مستشفيات الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم، وهى بصحة جيدة.

وأشار إلى أن جامعة جنوب الوادى أخطرت فرق الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة بقنا، وبدأت في إجراءات تقصي وفحص المخالطين، والتنبيه عليهم بالعزل المنزلي للمدة المقررة، والإبلاغ على الفور في حالة ظهور أي أعراض.

كانت جامعة جنوب الوادي، خصصت في وقت سابق، المستشفى العام بقنا لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفتح مستشفى الطوارئ بالجامعة لاستقبال مرضى المحافظة في بقية التخصصات على مدار الأسبوع.

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