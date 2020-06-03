خبير سياحي: الدولة لديها خطة ترويجية لاستقطاب السياح (فيديو)

قال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية السابق، إن أجهزة الدولة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال عودة السياحة الخارجية، معلقًا: "الدولة عاملة خطة تمسك فيها العصاية من النص؛ لا إحنا بنفرط في السياحة، ولا سايبنها لحد ما تموت".وأضاف "عبدالعظيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، مساء اليوم الأربعاء، أنه يوجد حدثين مهمين في 2020، هما افتتاح المتحف الكبير، ورحلة العائلة المقدسة.وأوضح أن هناك خطة ترويجية للدولة؛ لاستقطاب السياح وعودة السياحة الخارجية إلى سابق عهدها، لافتًا إلى أن عودة السياحة الخارجة ترتبط بعودة الطيران.وأشار إلى أن هناك أزمة ومشكلة عالمية ويجب التعايش معها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن وزارة السياحة تقوم بمجهود كبير لعودة السياحة والفنادق.