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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استشارى نفسى: مسلسل «الاختيار» وصل إلى الأطفال لصدق الرسالة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:43 م
الاختيار
الاختيار
ياسمين عباس
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قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن مسلسل "الاختيار" وصل للأطفال لبساطة الحدث وصدق الرسالة، لافتًا إلى أن الدراما هي أبسط وسيلة لإيصال الحكاية للأطفال وترسيخها في نفوسهم.

وأضاف الدكتور جمال فرويز، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن مسلسل "الاختيار" نجح لأنه قصة واقعية في شكل درامي، ومهارة الممثلين ساعد على توصيل الرسالة للأطفال، مشيرًا إلى أن الناس ليس لها مصدر آخر غير الدراما، حيث إن الأطفال تمسكوا كثيرًا بشخصية الشهيد أحمد منسي مما يؤكد على الوطنية وحبهم لبلادهم.

وأشار استشاري الطب النفسي إلى أن الأطفال تأثروا بالبطولة وميزوا بين الخير والشر، موضحًا أن المسلسلات الوطنية تحرك الوازع الوطنى لدى الاطفال، مؤكدًا أنه يجب تقديم العديد من المسلسلات الوطني في الفترة القادمة للأطفال.

ونصح بضوروة دعم الأطفال نفسيًا وألا ننقل قلقنا لهم بخصوص فيروس كورونا، منوها بأنه يجب دعم الاطفال نفسيًا خاصة فى فترة الحظر والعزل المنزلي.

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