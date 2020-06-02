غدًا.. الأنبا إسحق يترأس القداس الإلهي دون حضور

يترأس الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، وتوابعها، غدًا الأربعاء، صلوات القداس الإلهي دون حضور بالدير، ويتم بثها عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وتواصل الإيبارشية، بث الخدمات والصلوات "أونلاين" عبر تقنية البث المباشر منذ تعليق الصلوات للوقاية من فيروس كورونا.وتستمر الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في إطلاق فعاليات الاجتماعات والأنشطة الروحية أونلاين، وتنظم كل إيبارشية كافة خدماتها عبر الإنترنت، بما فيها إقامة فصول التربية الكنسية بجميع مراحلها العمرية، ومشاركة الشباب بعضهم البعض في إقامة اجتماعات الصلاة والتسبحة.وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالخماسين المقدسة والتي تستمر حتى عيد العنصرة؛ والذي يحل في يونيو المقبل، ويسمى كل أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف.