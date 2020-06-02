جيهان العسال تكشف أسباب زيادة نسبة وفيات كورونا (فيديو)

أوضحت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أسباب زيادة نسبة وفيات فيروس كورونا، قائلة إنها ترجع إلى زيادة أعداد الإصابات، لافتة إلى أن نسبة الوفيات تتراوح من 5% إلى 6% من الإصابات، بالإضافة إلى عدم ذهاب المواطنين إلى المستشفيات واستخدام وتداول أدوية خاطئة أو خطأ استخدامها لبعض المرضى.وقالت العسال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مساء الثلاثاء، مع الإعلامي رامي رضوان، إن كل حالة مصابة بكورونا لها طبيعة علاج مختلفة؛ بسبب وجود بعض الأمراض المصاحبة، والطبيب وحده هو من يحدد العلاج.كما أشارت إلى أن تطبيق العزل المنزلي يكون للحالات البسيطة حتى يكون هناك أماكن بالمستشفيات لاستيعاب المرضى، مشددة على كل مواطن التوجه إلى المستشفى للاطمئنان في حالة ظهور أعراض كورونا.يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 وفاة.