إحالة المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة بالسلام للمحاكمة

أمرت نيابة السلام بإحالة المتهمين بانتحال صفة ضباط الشرطة بالسلام للمحاكمة.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "محي. ر، طارق.ع، إبراهيم. م" عاطلين، أقروا بارتكابهم واقعة انتحال صفة ضباط شرطة بغرض سرقة المواطنين بالإكراه، وتمكنوا من سرقة مبالغ مالية تقدر بـ١٧ ألف جنيه ومصوغات ذهبية تقدر بـ٣٣ ألف جنيه.وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام عاطلين بانتحال صفة ضباط شرطة بغرض سرقة المواطنين بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع انتحال صفة ضباط شرطة بهدف سرقة المواطنين بالإكراه، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي وهواتف محمولة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.