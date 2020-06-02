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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بالبرلمان لوجود 80% من الكمامات بالسوق غير مطابقة للمواصفات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:57 م
الدكتور سعيد حساسين
الدكتور سعيد حساسين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وصف الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، تصريحات الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، والتى أكد فيها أن الكمامات الموجودة في السوق حاليا 80% منها غير مطابقة للمواصفات الطبية والوقائية المتبعة عالميًا بـ"أنها كارثة".

وطالب "حساسين" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة بتكليف الأجهزة المختصة بشن حملات مكثفة على مصانع بير السلم وأماكن تصنيع الكمامات، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين لأن وجود كمامات غير مطابقة للمواصفات فى الأسواق سيؤدى إلى عدم الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار حساسين، إلى وجود مافيا حاليًا للاتجار البشع بأرواح المواطنين فى ملف الكمامات، خاصة أن هناك العديد من الأطفال السريحة الذين يقفون فى العديد من الميادين والشوارع لبيع الكمامات ولا أحد يعرف ما إذا كانت هذه الكمامات مطابقة للمواصفات أم مغشوشة ومصنعة تحت بير السلم.

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