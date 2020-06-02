مصرع 7 أشخاص في فيضانات السلفادور (فيديو)

أذاعت فضائية "يورونيوز" عربية، فيديو يكشف عن مصرع 7 أشخاص على الأقل في السلفادور بسبب عاصفة "أماندا" الاستوائية التي ضربت المنطقة. وأدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات كبيرة وانهيارات أرضية.وأعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة حالة الطوارئ لمدة 15 يوما قابلة للتجديد. ولا تزال مئات الأسر معرضة لخطر فقدان منازلها بسبب الانهيارات الأرضية. وأصدرت مصالح الحماية المدنية إنذارا في جميع أنحاء البلاد، كما قامت بإجلاء مئات العائلات من المناطق المتضررة.وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بأنه يتوقع لعاصفة أماندا أو توابعها أن تتسبب في سقوط أمطار يتراوح منسوب المياه فيها ما بين 10 إلى 15 قدما على السلفادور وجنوب غواتيمالا وغرب هندوراس، إضافة إلى ولايتي تاباسكو وبيراكروس المكسيكيتين.وأشار المركز إلى أن الأمطار الغزيرة التي ستنجم عن العاصفة قد "تؤدي لحدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية خطيرة في مناطق من أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك".وأوضح أن هذه التهديدات ستستمر خلال الأيام القليلة القادمة حتى في الفترة التي لا يصبح فيها أماندا إعصارا إستوائيا.