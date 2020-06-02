البرلمان يوافق على موازنة القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة عبدالهادي القصبي، على موازنة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين للعام 2020- 2021، والتى قدرت بـ56 مليون و20 ألف جنيه مقابل 33 مليون و196 ألف جنيه للعام المالى الجارى، وذلك بزيادة قدرها 22.824 مليون جنيه.واستعرض محمود جمال، ممثل المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين، تفاصيل الرعاية الطبية والعلاجية التي تجرى بالتنسيق مع وزارة الصحة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ومنها 100 ألف و8 خطابات علاج، و4 حالات علاج بالخارج، وتوفير 90 كرسيًّا متحركًا، وتوفير أجهزة تعويضية لـ280 حالة.