«السلع التموينية» تعلن عن مناقصة عالمية لاستيراد القمح

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، عن طرح مناقصة عالمية لاستيراد قمح، لصالح الهيئة، وذلك عن فترة شحن من 10 إلى 25 يوليو من خلال المؤسسة الإسلامية.وتقدم العروض على أساس FOB) AT Sight) بعرض نولون منفصل عن العرض الأصلي.وقالت الهيئة، إنه لابد أن يتم تقديم العروض من جانب الموردين بمقر الهيئـة قبل السـاعة الثانية عشـرة ظهـرًا بتوقيت القاهرة، غدًا الأربعاء 3 يونيو، على أن يتم البت فى العروض حتى الساعة 2 عصرًا من نفس اليوم.وأشارت إلى أن أنواع القمح التي ترغب الهيئة في شرائها (القمح الأمريكي الشتوي الأبيض الناعم، القمح الأمريكى الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، أو القمح الكندى الناعم، قمح فرنسي قابل للطحن، قمح أسترالى قياسي ناعم، قمح ألمـانى قابل للطحن، قمح ارجنتينى صالح للخبز، قمح روسي قابل للطحن، قمح أوكراني قابل للطحن، قمح روماني قابل للطحن، قمح بولندى قابل للطحن أو قمح من المنشأ البلغاري، قمح صربى قابل للطحن، قمح مجري قابل للطحن، قمح باراجوانى قابل للطحن، قمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح روسي قابل للطحن رغبة البائع طبقًا لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني.