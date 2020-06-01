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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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رغم الخلاف..تركي آل الشيخ يتمنى الشفاء لحفيد محمود الخطيب
الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:22 م
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تمنى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، اليوم الاثنين، الشفاء لحفيد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد تعرض لوعكة صحية.
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