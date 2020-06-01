رغم الخلاف..تركي آل الشيخ يتمنى الشفاء لحفيد محمود الخطيب

تمنى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، اليوم الاثنين، الشفاء لحفيد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد تعرض لوعكة صحية.







