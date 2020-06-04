التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

يُسمح للآباء بتسجيل رغبتهم في التقدم بطلب للحصول على القبول بأكثر من مدرسة عن طريق تسجيل الدخول إلى الرمز للأبناء، وإذا كان الوصي لا يمكنه التسجيل عبر الإنترنت، فيمكنه الذهاب إلى المدرسة التي يريد التقدم بطلب للحصول عليها.

يُسمح للآباء بتسجيل رغبتهم في التقدم بطلب للحصول على القبول بأكثر من مدرسة عن طريق تسجيل الدخول إلى الرمز للأبناء، وإذا كان الوصي لا يمكنه التسجيل عبر الإنترنت، فيمكنه الذهاب إلى المدرسة التي يريد التقدم بطلب للحصول عليها.

يجب إحضار "نسخة من شهادة ميلاد الطفل، والشهادة الأصلية ، ونسخة من بطاقة الهوية الوطنية للوالدين، ونسخة لقسم معلومات المدرسة لتسجيل طموحهم إلكترونياً للدخول".

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وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن تقديم قائمة مطبوعة إلكترونيًا للمتقدمين بالمدرسة وإرسالها إلى لجنة المدرسة لإجراء عملية القبول وفقًا للوائح ذات الصلة، مشيرة إلى أنه سيتم وقبولها بين 1 يوليو 2020 و31 يوليو 2020.





يحق للمدرسة تحديد المتقدمين المقبولين من خلال التطبيق الإلكتروني وفقًا للوائح اللجنة المختصة، ويمكن للوصي استخدام تطبيقه الإلكتروني للتحقق من المدرسة التي تم قبول ابنه، ويجب على ولي الأمر الذهاب إلى المدرسة لتسليم المستندات الورقية.





وتم إنشاء لجنة لاستلام المستندات الورقية للمستلمين الإلكترونيين بالمدرسة، وبعد استلام المستندات، يجب إجراء التسجيل الإلكتروني للمستلم النهائي واستلام وثائقهم وطباعة البيان النهائي للمتقدم إلى السلطة المختصة "الطباعة والموافقة" وتسليمها إلى إدارة التعليم.





تلتزم المدرسة بتسجيل الطلب الإلكتروني للصف الأول من المدرسة الابتدائية للآباء والأمهات الذين لا يمكنهم التسجيل عبر الإنترنت خلال الوقت المحدد سابقًا ، شريطة استكمال إجراءات القبول وفقًا للوائح في هذا الصدد.



