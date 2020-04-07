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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 لبحث الطلاب فى جميع المراحل وتنزيل النماذج

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:54 ص
جريدة الدستور
أحمد عوض
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ننشر في هذا التقرير رابط بوابه الأزهر الإلكترونية 2020 وذلك للوصول إلى جميع أبحاث الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية وتنزيل النماذج الاسترشادية من خلال اللينك المخصص لذلك من "الأزهر" الشريف.

بوابه الأزهر الإلكترونية 2020 لبحث الطلاب


لاقت البوابة الإلكترونية بالأزهر الشريف اهتمام واسع وذلك بعدما أعلن الأزهر إلغاء الامتحانات واستبدالها بطرق أخرى للصعود للمرحلة التالية وهي كالأتي:-
على طلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي القيام بعمل مشروع بحثي ف كل مادة من المواد الدراسية خلال الترم الثاني.
 
وأما بالنسبة عن الطلاب التمهيدي الأول والثاني الابتدائي سيكون معتمد ع تقييم الترم السابق 
وذلك نظرا لظروف التي تمر بها الدولة وحرص المؤسسات على عدم تفشي الفيروس المستجد "الكورونا"، بينهم. 

رابط مواقع بوابه الأزهر الإلكترونية 2020

وفي هذا السياق، بالنقاط التالية توضيح لروابط المنصة التعليمية للمعاهد الأزهرية التي تساعدهم في متابعة الدراسة وإعداد المشاريع البحثية:
 
=المنصة التعليمية لطلاب الأزهر البوابة الإلكترونية: http://www.azhar.eg/homepage
=الموقع التعليمي http://ww.azhar.eg/edu cation
=وبالنسبة عن المنصة التعليمية من هذا الرابط http://azhar.eg/learning/index.htm

ويجب على الطلاب استخدام البوابة الإلكترونية  لتحميل نموذج المشروع البحثي وكيفية التعامل مع الخطوات وكيفية إعداده وهذا من موقع السابق للبوابة الإلكترونية بالأزهر.

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وكان أصدر وكيل الأزهر الشريف صالح عباس بأن يقوم المعلم بوضع بعض الأسئلة وعرضها على الأوائل المتخصصين واختيار أحسن الأسئلة ووضعها على الموقع الخاص بالمعهد.
 
ويمكن للطلاب إعداد المشروع بداية من الثاني من أبريل 2020 وعلى حسب تقسيم الطلاب يقوم المعلم بوضع الموضوعات ويهيئ لهم الخطوات لبدء بعمل المشاريع وعندما ينتهي يتم تسلم المشاريع للكنترول في المعهد مع تسليم المشروع يكتب اسمه في المعهد ومن لا يقوم بذلك يعتبر راسب ولا يمكن الصعود للسنة الدراسية القادمة، وللموجهين دورا في التقييم بين المشاريع عشوائية ثم وضع تقرير في المنصة "alazhar.gov.eg".
 
الجدير بالذكر أن وكيل الأزهر الشريف أصدر بيانًا أكد فيه على المعلم تقسيم الطلاب إلي فرق بحثية تضم خمس طلاب ولابد لكل فرقة رائد ويتم كتابة أسماء الطلاب ف استمارة خاصة بهم، وكتابة أيضا رقم الجلوس والمرحلة الدراسية وذكر اسم المعلم المقرر الاشراف ع كل مرحلة من المراحل المقرر عليهم السابق.

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