رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 لبحث الطلاب فى جميع المراحل وتنزيل النماذج

ننشر في هذا التقرير رابط بوابه الأزهر الإلكترونية 2020 وذلك للوصول إلى جميع أبحاث الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية وتنزيل النماذج الاسترشادية من خلال اللينك المخصص لذلك من "الأزهر" الشريف.





بوابه الأزهر الإلكترونية 2020 لبحث الطلاب





لاقت البوابة الإلكترونية بالأزهر الشريف اهتمام واسع وذلك بعدما أعلن الأزهر إلغاء الامتحانات واستبدالها بطرق أخرى للصعود للمرحلة التالية وهي كالأتي:-

على طلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي القيام بعمل مشروع بحثي ف كل مادة من المواد الدراسية خلال الترم الثاني.

وأما بالنسبة عن الطلاب التمهيدي الأول والثاني الابتدائي سيكون معتمد ع تقييم الترم السابق

وذلك نظرا لظروف التي تمر بها الدولة وحرص المؤسسات على عدم تفشي الفيروس المستجد "الكورونا"، بينهم.





رابط مواقع بوابه الأزهر الإلكترونية 2020

وفي هذا السياق، بالنقاط التالية توضيح لروابط المنصة التعليمية للمعاهد الأزهرية التي تساعدهم في متابعة الدراسة وإعداد المشاريع البحثية:

=المنصة التعليمية لطلاب الأزهر البوابة الإلكترونية: http://www.azhar.eg/homepage

=وبالنسبة عن المنصة التعليمية من هذا الرابط http://azhar.eg/learning/index.htm





ويجب على الطلاب استخدام البوابة الإلكترونية لتحميل نموذج المشروع البحثي وكيفية التعامل مع الخطوات وكيفية إعداده وهذا من موقع السابق للبوابة الإلكترونية بالأزهر.





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وكان أصدر وكيل الأزهر الشريف صالح عباس بأن يقوم المعلم بوضع بعض الأسئلة وعرضها على الأوائل المتخصصين واختيار أحسن الأسئلة ووضعها على الموقع الخاص بالمعهد.

ويمكن للطلاب إعداد المشروع بداية من الثاني من أبريل 2020 وعلى حسب تقسيم الطلاب يقوم المعلم بوضع الموضوعات ويهيئ لهم الخطوات لبدء بعمل المشاريع وعندما ينتهي يتم تسلم المشاريع للكنترول في المعهد مع تسليم المشروع يكتب اسمه في المعهد ومن لا يقوم بذلك يعتبر راسب ولا يمكن الصعود للسنة الدراسية القادمة، وللموجهين دورا في التقييم بين المشاريع عشوائية ثم وضع تقرير في المنصة " alazhar.gov.eg".