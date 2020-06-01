أخصائي غدد: دواء كورونا الروسي يعالج المصابين في 4 أيام

كشف الدكتور أنس مهيدات، أخصائي الغدد الصماء والسكري بموسكو، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا كوفيد 19، في روسيا، قائلا إن عدد المصابين قارب نصف مليون مصاب، أكثر من نصفهم في مدينة موسكو وحدها بسبب الازدحام.وأضاف "مهيدات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، أنه رغم كثرة عدد المصابين بفيروس كورونا إلا أنه يصاحبه قلة في عدد الوفيات، وهذا ناتج عن زيادة عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها.وأردف: "60% من المرضى بدون أعراض، ولولا إجراء التحليل لم نكن لنكتشفهم".وأضاف أن جميع الدول بصدد البحث عن إنتاج دواء ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدواء المعتمد الذي أعلنت روسيا عن طرحه والذي أعلن عنه رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، الهيئة الداعمة ماليا للدواء هو مضاد للفيروس وليس لقاحا.ونوه بأن هذا الدواء ليس له تجارب سريرية واضحة لمصابين بكورونا في حالة شديدة الخطورة حتى الآن، ولكن هذا الدواء يساهم في تسريع العلاج من فيروس كورونا ليصبح خلال 4 أيام بدلًا من 10 أيام.