شاهد.. تركيا مستمرة في نقل الأسلحة إلى ميليشيات ليبيا

كشف موقع الرادارات الإيطالي "إيتا ميل رادار" عن وصول طائرتين جديدتين من سلاح الجو التركي إلى ليبيا من طراز لوكهيد سي 130، موضحا أنه تم رصد مغادرة الطائرتين من إسطنبول إلى مدينة مصراتة الطائرة الأولى هبطت في ليبيا، حسبما أفادت قناة مداد نيوز السعودية.





وترسل تركيا دعما عسكريا كبيرا لحكومة السراج بما في ذلك مركبات عسكرية وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي فضلا عن تجنيد وإرسال المرتزقة من عناصر "داعش" و"هيئة تحرير الشام".





ونقلت تركيا أكثر من 11 ألف من المرتزقة وصل عدد المرتزقة في المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 2300.



