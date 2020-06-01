«المالية» تستهدف 5 مليار جنيه من الطروحات الحكومية خلال عام

تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 20202021، وفقا للبيان المالي الصادر اليوم عن وزارة المالية تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة بنحو 322 مليار جنيه في عام 20202021.ومن أهم تلك الإيرادات المضي قدما في برنامج الطروحات العامة لبعض الشركات المملوكة للدولة بحصيلة متوقعة 5 مليار جنيه للخزانة في 20202021، بزيادة متوقعة 430 مليار جنيه في القيمة السوقية للبورصة المصرية بمدة لبرنامج الطروحات على مدار 30 شهر تتضمن طرح 23 شركة بنسب متفاوتة بين 15- 30%، مع استهداف تحصيل 7 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام بما فيها أرباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات المملوكة للدولة لصالح الخزانة العامة، واستهداف تحصيل 10 مليار جنيه من أرباح بنوك القطاع العام، واستهداف تحويل نحو 22 مليار جنيه من فوائض الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض قناة السويس المحول للخزانة.