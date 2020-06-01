رواد السوشيال ميديا لـ منى مينا: «بعتي المباديء وماشية مع الإرهابيين»

هاجم رواد السوشيال ميديا منى مينا ووجهوا لها رسالة استياء قالوا خلالها: يا دكتورة إحترمى سنك إنتى ست كبيرة إتكلمى بالعقل ‏والمنطق علشان الناس تحترمك انتى إللى هاتجيبى الكلام ‏ لنفسك لو إستمريتى تتعاملى بنفس الأسلوب ده عمال على بطال صدقينا الكذب مالوش رجلين ومش ها ينفعك فى آخرتك.وأضافوا موجهين رسالتهم لها: كفاية ‏ تحريض وتنظير فارغ أيتها الخاوية المستهترة تتعاونين مع الجماعة الإرهابية من بداية أزمة كورونا لتشويه صورة الدولة لن ينفعك إحتراف الإصطياد فى الماء العكر ولا التواصل مع قنوات الإخوان انتي بعتي المبادئ وماشية فى طريق المخربين والإرهابيين كلكم سواء عايزين مصر تركع لكن هيهات لن يسمح لكم المصريون الشرفاء يا عملاء الشيطان.