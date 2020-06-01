210 إصابات جديدة بكورونا في أرمينيا

سجل المركز الأرميني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 9492.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في أرمينيا، أنه وفقا للمركز، تم إجراء 58 ألفا و668 اختبارا لفيروس كورونا، لافتة إلى وفاة 139 شخصًا بسبب الفيروس التاجي، بينما تعافى 3402 مريض.وجرى إعلان حالة الطوارئ في أرمينيا بهدف مكافحة انتشار الفيروس يوم 16 مارس 2020 لمدة شهر وتم مدها حتى 13 يونيو الجاري.