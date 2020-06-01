الصومال: ارتفاع إصابات كورونا إلى 1976 حالة

أعلنت وزارة الصحة الصومالية، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 1976 حالة، بعد تسجيل 60 حالة جديدة اليوم الاثنين.وقالت وزير الصحة الصومالية فوزية أبيكار نور - حسبما ذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم - إن 21 حالة تماثلت الشفاء من الفيروس الوبائي؛ ليرتفع بذلك حصيلة أعداد الحالات المتعافية والتي غادرت مستشفيات العزل إلى 348 حالة، مشيرة إلى وفاة خمس حالات ليصبح إجمالي أعداد الوفيات منذ تفشي الوباء بالبلاد 78 حالة.يذكر أن الصومال وضعت إجراءات لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد شملت غلق المدارس ومنع التجمعات وتعليق رحلات الطيران الداخلية والخارجية.