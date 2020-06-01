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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأردنية للأفلام تعرض «أفراح صغيرة» أون لاين.. الليلة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:31 ص
أفراح صغيرة
أفراح صغيرة
نضال ممدوح
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تبث الهيئة الملكية الأردنية للأفلام٬ عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"٬ في التاسعة من مساء اليوم٬ الفيلم الروائي المغربي "أفراح صغيرة"، وذلك بالتعاون مع المركز السينمائي المغربي.

"أفراح صغيرة" من إخراج محمد الشريف الطريبق، وتبلغ مدة عرضه 85 دقيقة، إنتاج المغرب 2015.

تدور أحداث الفيلم حول "نفيسة" والتي يتوجب عليها بعد وفاة والدها، الانتقال مع والدتها للعيش في قصر "لالا أمينة" زوجة رجل رفيع المقام من أهالي تطوان.

وفور وصولها، تنشأ صداقة قوية بينها وبين "فطومة" وهي حفيدة "لالا أمينة"، وتتعاهد الفتاتان على أن تتقاسما كل شيء وألا تنفصلان أبدًا، ولكن عندما تكتشف "فطومة" أن "نفيسة" ستتزوج قريبَا، تفعل المستحيل لكي لا تخسر صديقتها.

فاز فيلم "أفراح صغيرة" بجائزة أفضل فيلم في مهرجان "نظرة على سينما العالم" في باريس، وجائزتي السيناريو وأفضل ممثلة في دور ثانوي في مهرجان طنجة الوطني للأفلام، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان وجدة السينمائي المغاربي.

كما شارك الفيلم في مهرجان صوفيا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومهرجان السينما الأفريقية في أثينا، ومهرجان السينما الأفريقية في طنجة وطريفة، وأسبوع الفيلم المغربي في أبيدجان، ومهرجان الفيلم العربي في سان دييجو، ومواسم السينما العربية، ومهرجان مالمو للسينما العربية، ومهرجان ميدفيلم في روما، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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