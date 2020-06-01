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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:21 ص
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
وكالات
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 156، وشفاء حالتين لتصل حالات الشفاء إلى 52.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال المركز في بيان صحفي إنه "سجل تطورًا وبائيًا جديدًا بتسجيل 26 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد"​​​.

وبحسب البيان، فإن "14 حالة موجبة تعود لمخالطين في مدينة سبها و3 حالات موجبة جديدة بسبها وحالة واحدة موجبة لمخالط عائد من تركيا بتاريخ 8 مايو 2020 و8 حالات موجبة عائدة من السفر من المملكة العربية السعودية حيث تم عزلهم في إحدى المراكز المخصصة بمدينة طرابلس مع حجر كافة ركاب الطائرة بمدينة مصراتة للتأكد من صحتهم".

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