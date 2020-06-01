صرف زوج شقيقة محمد رمضان من قسم الشرطة بعد القبض عليه بسبب حفل الزفاف

جرى منذ قليل صرف زوج شقيقة الفنان محمد رمضان من قسم شرطة الشيخ زايد بعد ضبطه لإقامة حفل زفافه في فيلا بطريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات.وتم تحرير محضر ضد زوج إيمان رمضان ودفع مبلغ 4 آلاف جنيه غرامة مخالفة قرار رئيس الوزراء، وكشفت مصادر أن المحضر سيتم تقديمه للمحكمة للنظر فيه، فيما قال العريس لضابط التحقيقات بالقسم، إن حفل الزفاف كان داخل فيلته واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت مباحث قسم الشيخ زايد ثان إقامة حفل زفاف في إحدى فيلل كومبوند السليمانية، وتبين أنه حفل زفاف إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وألقت القبض على حسام حامد "العريس" لاتهامه بإقامة حفل زفاف وتجمع مخالفًا لإجراءات الدولة الوقائية لمواجهة جائحة كورونا بمنع إقامة حفلات الزفاف والتجمعات خشية نقل العدوى من أحد حاملي المرض.وتم اقتياد زوج شقيقة رمضان إلى قسم الشرطة للتحقيق في الواقعة حتى تم صرفه في النهاية من قسم الشرطة عقب دفع الغرامة.