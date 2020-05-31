حسني صالح ينعى المونتير أمين عبد الرازق

نعى المخرج حسني صالح المونتير أمين عبد الرازق، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.وكتب حسني على «فيس بوك» أن الراحل يعد من أهم المونترين في تاريخ الدراما المصرية، بعدما قدم العشرات من الأعمال المختلفة التي جعلته واحدا من المهمين بمجاله في عالم الفن.وقدم الراحل عشرات الأعمال التي اعتنى فيها بمهمة أعمال المونتاج ومن ضمنها «الملك لير» وعرضت مؤخرًا للنجم يحي الفخراني، وقبلها مسلسل «بره الدنيا» عام 2010 للنجم شريف منير.كما قدم قديمًا عشرات الأعمال الدرامية المختلفة من ضمنها «سكة الهلالي، محمود المصري، لدواعي أمنية، الإمبراطور، أحلام عادية وملك روحي» وأعمال مونتاج مسلسل «ألف ليلة وليلة» عام 1995.