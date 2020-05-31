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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الصحة العالمية: الصين لم تنجح في تصنيع عقار لكورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 07:56 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
أحلام عبدالرحمن
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قالت مها طلعت، مستشارة منظمة الصحة العالمية لمكافحة العدوى، إنه حتى الآن لا يوجد أي مصل أو لقاح لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه توجد 100 لقاحا يتم تجربتها.

وأضافت «مها»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»: «أحيانا العلماء بيقولوا مينفعش.. مفيش ولا لقاح فعال وحتى الصين لم تنجح في تصنيع لقاح، وأغلب الوفيات من كبار السن ومن يعانون من أمراض أخرى مثل القلب والسكر، لكن هناك وفيات في أعمار شباب لا يعانون من أمراض مزمنة، ولا نعرف السبب».

وأردفت: «توجد تجارب وتحاليل لاكتشاف السبب، أحيانا يصل إلى المستشفى متأخرًا، أو تعرض لجرعة عالية من الإصابة بالفيروس».

وعما يتردد عن تحور الفيروس إلى فيروس أضعف، قالت مستشارة منظمة الصحة العالمية لمكافحة العدوى: «جين الفيروس مازال موجودًا بنفس القوة منذ ظهوره في الصين، ولا توجد مؤشرات أن الفيروس أضعف، والحل الوحيد هو محاولة أن نمنع العدوى، لأنه لا عندنا مصل ولا علاج فعال».

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