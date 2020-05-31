حالات كورونا بمستشفيات فرنسا تواصل تراجعها

قال مسؤولو الصحة في فرنسا اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا واصل تراجعه حيث يوجد حاليا 14322 مريضا بالمستشفيات نزولا من 14380 في اليوم السابق.وقالت مديرية الصحة في بيان إن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية الفائقة انخفض من 1361 إلى 1319، وارتفعت وفيات المستشفيات جراء الفيروس 31 حالة لتصل إلى 18475 مسجلة زيادة تقل عن 100 حالة يوميا لليوم الحادي عشر على التوالي.وقالت المديرية: إن أرقام وفيات دور الرعاية سيتم تحديثها يوم الثلاثاء.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.