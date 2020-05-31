«طوارئ المحامين» تطالب بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة

أهابت لجنة الطوارئ المُشكّلة بنقابة المحامين لمتابعة تأثر الأعضاء بفيروس كورونا المستجد، أعضاء الجمعية العمومية بعدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مهام وأنشطة اللجنة.وقالت اللجنة إن التصريحات الرسمية الموثقة، تصدر فقط عبر القنوات الرسمية لنقابة المحامين، والتي يتم من خلالها نشر التقارير والتصريحات الخاصة بذلك الشأن، وبشكل يومي، مشددة على أن أية تصريحات قد تصدر على خلاف ما ذُكر، فإن اللجنة غير مسؤولة عنها.