ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بعزل «سموحة» لـ157

أعلن الدكتور أحمد إبراهيم، مدير مستشفى عزل المدينة الجامعية بسموحة شرق الإسكندرية، عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 157 حالة بعد تماثلهم للشفاء التام، ومغادرتهم للحجر الصحي.وقال «إبراهيم» في تصريح لـ « الدستور» إنه تم خروج اليوم 31 حالة تعافِ جديدة بعد تحول نتائج التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، ليرتفع عدد التعافِ والخروج إلى 157حالة حتى الآن.وأضاف أن عزل سموحة قد أستقبل اليوم 6 حالات جديدة للرعاية الصحية، موضحًا أن المدينة تستقبل الحالات المستقرة من مستشفيات العزل والحميات، والتي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة.وتعد المدينة الجامعية بسموحة هي ثالث مستشفى عزل لمرضى كورونا في الإسكندرية إلى جانب مستشفى العجمي النموذجي، والمدينة الشبابية في أبي قير، كحجر صحي بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ويتم خضوع المصابين لفترات التريض، للترفيه والنقاهة للمرضى.