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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

صلاح عبدالله يكشف كواليس آخر لقاء جمعه بـ حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 10:53 م
صلاح عبدالله وحسن
صلاح عبدالله وحسن حسني
سناء إسماعيل
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علق الفنان صلاح عبدالله، على رحيل الفنان حسن حسني، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم السبت بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، قائلا: "بعد تكريم النقابة أواخر 2019 الذي أبهجنا جميعًا للفنان الراحل جاءت مناسبة عيد ميلادي الخامس والستين وبعض الأصدقاء وبناتي عملولي مفاجأة واحتفال".

وأضاف، في لقاء له بأحد البرامج التليفزيونية: "من ضمن المفاجآت توجهت ابنتي دينا لمنزل الفنان الراحل حسن حسني وجاءت به للبيت، وهذا كان آخر لقاء بيننا، وكانت ليلة جميلة والصورة التي نشرتها على تويتر كانت ضمن لقائنا الأخير".

وذكر أنه هاتفه قبل العيد وهنأه بحلوله وتحدثا عن فيروس "كورونا"، وقال له: "خد بالك من نفسك يا صلاح وما تخرجش ومزحنا وتبادلنا أطراف الحديث"، مشيرا  إلى أنه لم يستوعب خبر وفاته في البداية، وطالب الناس بعدم كتابته حتى يتم التدقيق حتى أخبرنا أشرف زكي بأنه توفى.

واستطرد: "أنا وحسن ماشتغلناش مع بعض كتير لكن سر علاقتنا تعود لزواجي عام 1989، حيث كان جارا لي ومن هنا نشأت الروابط القوية، حيث حرص الراحل على زيارتي دائمًا في منزلي برفقة الفنان فتوح أحمد، واصفا شخصيته بأنه كان محبوبًا وشديد الطيبة ومبتسما ومكافحا ومشواره الفني طويل وبنى أجيالا كثيرة على أكتافه".

وذكر أن شهرته تأخرت واستغرق وقتًا طويلًا لصناعة النجومية لكنه عندما اعتلى عرشها لم ينزل منها أبدا، ومستكملا: "الأعمال المشتركة بيننا كانت درس خصوصي وحمادة يلعب وعسكر في المعسكر وفيلم الفرح ومسلسلين".

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