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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الغربية يدرس إنشاء جراجات خاصة بكل عقار

السبت 30/مايو/2020 - 06:09 م
نائب محافظ الغربية
نائب محافظ الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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عقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، اجتماعا موسعا برؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة القرار الخاص بوقف إصدار تراخيص البناء، وكذلك دراسة إنشاء جراجات خاصة بكل عقار لعدم التكدس وتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

وجه نائب نائب محافظ الغربية، بعدم توصيل المرافق للعقار الذي لا يلتزم بإنشاء جراج به وبالمساحات والاشتراطات المطلوبة لذلك، كما طالب بعرض الرخص المستقبلية على اللجنة المشكلة والالتزام بنسية لاتقل عن 75% من مساحة الجراج، واستغلال الشارع كجراج بنسبة لا تزيد علي 25% مع دفع رسم استغلال الشارع كجراج.

وطالب رؤساء الأحياء والمدن، بتكليف مهندسي الإدارات الهندسية بالمرور على كافة العقارات بشوارع مدن المحافظة، والتأكد من استخدام وتطبيق اشتراطات إنشاء الجراجات مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين سواء بعدم الإنشاء أو تغيير النشاط.

من جانبه، طالب سكرتير عام المحافظة، بسرعة تشكيل لجنة تضم عددا من الاستشاريين من كلية الهندسة بجامعة طنطا، تخصص طرق ومرور واستشاري من نقابة المهندسين ومهندس تنظيم من الحي، ومهندس التخطيط العمراني، لمراجعة التراخيص الحالية ومدى توافر اشتراطات إنشاء الجراجات الخاصة بالعقارات.

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