رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تستأنف المنافسات الرياضية دون جمهور

السبت 30/مايو/2020 - 05:25 م
بريطانيا
بريطانيا
محمد عمر
طباعة
أعلنت الحكومة البريطانية، مساء اليوم السبت، عن السماح بعودة المنافسات الرياضية بدون جمهور بدءا من الإثنين المقبل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن الخميس الماضي، عن البدء في اتخاذ إجراءات شأنها التخفيف من قيود كورونا، وقال إنه جرى استيفاء المعايير التي وضعتها الحكومة في هذا الشأن.

وبداية من الأسبوع الجاري يستطيع البريطانيون أن يلتقوا في مجموعات يصل عدد أفرادها إلى 6 أشخاص في الحدائق الخاصة، مع الحفاظ على مسافة مترين، على الأقل، بين كل شخص وآخر.

وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، فإن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد يصل إلى 54 ألفا أسبوعيا، فيما بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 272 ألف إصابة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر تكشف تفاصيل واقعة اغتصاب «فتاة التيك توك» منة عبد العزيز

تجديد حبس مودة الأدهم «فتاة التيك توك»

باستثناء 3 فنانين.. غياب تام لنجوم الفن فى جنازة حسن حسني

قبل تطبيقه بساعات.. 6 فئات مستثناة من الحظر

الصور

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

الأكثر قراءة

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

باستثناء 3 فنانين.. غياب تام لنجوم الفن فى جنازة حسن حسني

تجديد حبس مودة الأدهم «فتاة التيك توك»

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

«متبعتوش فلوس تانى».. قصة أول أجر تقاضاه يونس شلبى من الفن

بسبب علاقة حب مع المطرب الأرمني"هارو".. سر استبدال "فرقة المشاغبين" لنيللي بمديحة كامل

نجم الساعة

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

الصحة

شرب السوائل الباردة أثناء الدورة يمكن أن يصيب بالسرطان

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر

منوعات

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات وطرق السداد

طائرات بدون طيار لنقل أدوية علاج السرطان للمرضى برواندا

371 مليون سنة.. باحثون يحددون تاريخ أعرق غابة بالصين

عودة متنزهات «ديزني» في 11 يوليو

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
هنا القاهرة
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
المزيد

الثقافة

«الهامش».. رواية جديدة لخالد سامح عن منشورات ضفاف والاختلاف

«الكتّاب العرب» ينعى عونى عبد الرؤوف

وليد سيف ناعيًا حسن حسنى: «جوكر» استطاع أن يؤدى كل الأدوار

تخليدًا لذكرى الشهداء.. تفاصيل كتاب «حكايات الولاد والأرض»