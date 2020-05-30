بريطانيا تستأنف المنافسات الرياضية دون جمهور

أعلنت الحكومة البريطانية، مساء اليوم السبت، عن السماح بعودة المنافسات الرياضية بدون جمهور بدءا من الإثنين المقبل.وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن الخميس الماضي، عن البدء في اتخاذ إجراءات شأنها التخفيف من قيود كورونا، وقال إنه جرى استيفاء المعايير التي وضعتها الحكومة في هذا الشأن.وبداية من الأسبوع الجاري يستطيع البريطانيون أن يلتقوا في مجموعات يصل عدد أفرادها إلى 6 أشخاص في الحدائق الخاصة، مع الحفاظ على مسافة مترين، على الأقل، بين كل شخص وآخر.وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، فإن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد يصل إلى 54 ألفا أسبوعيا، فيما بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 272 ألف إصابة.