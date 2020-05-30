«صحة الغربية» تبدأ توزيع شنط أدوية على حالات كورونا البسيطة

قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إن المديرية بدأت في توزيع شنط الأدوية اللازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد، وقامت الفرق المتخصصة بتوصيلها للمنازل، مضيفًا أنه تم حتى الآن توزيع 35 شنطة دواء على 35 مريضًا.وأكد حميدة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، توفير عدة أصناف من هذه الأدوية لدى الإدارات الصحية المختلفة، للتوزيع على الحالات البسيطة في المنازل بالمراكز، مع تحرير أوامر صرف للشركات الموردة لصرف الدواء لهذه الإدارات الصحية حتى تتمكن من الصرف للحالات المخالطة.وأضافً أنه تم تجهيز فرق من الطب الوقائي والعاملين بالوحدات الصحية المختلفة على مستوى المحافظة منذ يوم أمس الجمعة، بشنط الأدوية اللازمة لمرضى فيروس كورونا، على أن يقوموا بتوصيلها للمرضى في منازلهم أو توفيرها للحصول عليها من الوحدة الصحية القريبة لهم، وذلك بالنسبة للمرضى الذين يتحولون للعزل المنزلي وعقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابية التحليل والإصابة بفيروس كورونا.وأكد حميدة أن الوزارة تعمل على راحة المرضى وتقليل الحركة لهم، بتطبيق بروتوكول العلاج المنزلي لمصابي فيروس كورونا وحالتهم مستقرة، كما أنه لن يقتصر الأمر على إعطاء العلاج للمرضى فقط بل سيمتد الأمر للمخالطين المباشرين أيضا، كنوع من أنواع الوقاية قبل ظهور الأعراض لديهم، مبينًا أن فرق الطب الوقائي سوف تقوم بدورها في متابعة مرضى العزل المنزلي وتسهيل أمور التحاليل الدورية لهم.