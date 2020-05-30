حبس ربة منزل تخلصت من جثة طفلتها فى القمامة بأوسيم

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة السبت، بحبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالإهمال الذى تسبب فى وفاة طفلتها، وتخلصها من جثة الطفلة فى القمامة.تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا من عامل اتهم فيه زوجته، بأنها وراء التسبب في غياب ابنته الرضيعة، وذكر أن زوجته تركت مسكن الزوجية، واختفت لفترة، ثم عادت لمسكن أسرتها دون ابنتهما الرضيعة التي كانت بصحبتها.بضبط المتهمة، اعترفت بأنها ارتبطت بشاب، وأثناء إقامتها معه، تدهورت الحالة الصحية لابنتها، وفارقت الحياة، ما دفعها للتخلص من جثتها بالقمامة، والعودة لمسكن أسرتها.تمكن رجال المباحث من القبض على الشاب، كما تم العثور على جثة الطفلة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.