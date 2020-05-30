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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتظام حركة المرور بالقاهرة والجيزة

السبت 30/مايو/2020 - 08:45 ص
سيولة مرورية
سيولة مرورية
نجلاء رفاعي
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حالة من السيولة المرورية شهدتها شوارع القاهرة والجيزة، اليوم السبت، وسط انتشار الخدمات المرورية ؛ وعودة الحياة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وانتظمت حركة السير أعلى محور 26 يوليو في الاتجاهين، ومحور روض الفرج، وعلى عموم الطريق الدائري وجميع النزلات، وفي ميدان الجيزة في الاتجاهين وكذلك كوبري الجيزة المعدني، وكذلك الأمر في شارع الهرم.

وتيسرت حركة المرور في شارع فيصل، وأعلى طريق الأوتوستراد القادم من حلوان، وعلى الدائري من المنيب إلى القاهرة الجديدة، وكذلك الامر أعلى محور المشير ومحور NA، وأعلى كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو.

وانتظمت حركة المرور على طريق كورنيش النيل، وبطريق جسر السويس ومحور جوزيف تيتو وكوبري السندباد وأعلى محور صلاح سالم.

وتكثف الإدارة العامة للمرور، من جهودها لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات المرورية من الطرق

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