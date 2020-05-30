رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
الأرصاد: طقس اليوم لطيف.. والقاهرة 29 درجة

عالم

السنغال تمدد حالة الطوارئ الصحية شهر

السبت 30/مايو/2020 - 08:03 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمدة ثلاثين يوما، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكر مرسوم رئاسي بثته الإذاعة السنغالية فجر اليوم السبت ان حالة الطوارئ تقرر تمديدها الى الثاني من يوليو المقبل.

وكان وزير النقل السنغالي قد أعلن تمديد إغلاق المجال الجوي السنغالي حتى الثلاثين من يونيو المقبل.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها السنغال منذ الثالث والعشرين من مارس الماضي في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي وصل عدد حالات الإصابة به إلى 3429 حالة توفي منها 41 مصابا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«هدف الزمالك» يثير الجدل حول وجهته القادمة

إصابة مدير مستشفى الشهداء بـ«كورونا» وعزله منزليًا

تطبيق خطة «التعايش مع كورونا» في المستشفيات بداية من الغد

خائن يقوده فاشل.. محمد على وسامى كمال الدين ينفذان خطة «الإخوان» لاستغلال «كورونا» للتحريض على الفوضى

الصور

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

الأكثر قراءة

مصادر تكشف تفاصيل واقعة اغتصاب «فتاة التيك توك» منة عبد العزيز

إحالة مساعد مخرج نقل صلاة الجمعة للتحقيق لمخالفة التعليمات

القصة الكاملة لوفاة متعافية من كورونا في قنا

قبل تطبيقه بساعات.. 6 فئات مستثناة من الحظر

إنفوجراف

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

«متبعتوش فلوس تانى».. قصة أول أجر تقاضاه يونس شلبى من الفن

بسبب علاقة حب مع المطرب الأرمني"هارو".. سر استبدال "فرقة المشاغبين" لنيللي بمديحة كامل

من أشهر صفعات عالم السينما.. ميرفت أمين ظلت تضع الثلج ساعة كاملة على وجنتها

نجم الساعة

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

الصحة

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر

فوائد وأعراض نقص فيتامين «بي 12» في جسم الإنسان

منوعات

إعادة فتح برج «سكاى ترى» فى طوكيو بعد إغلاقه 3 أشهر

«رعاية من الحمل للولادة».. رحاب أم مولودة الحجر الصحي: بخير أنا وابنتي

تجنبك 4 آلاف جنيه غرامة.. أنواع الكمامات لحمايتك من فيروس كورونا

تردد قناة روتانا كلاسيك على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

مقالات الرأي
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
المزيد

الثقافة

«الفن الحقيقى والإبداع» في العدد 44 من مجلة الشارقة الثقافية

«اليونسكو» تختتم الأسبوع الدولى لتعليم الفنون.. غدًا

«فولتير».. ذكرى رحيل صوت الثقافة الفرنسية الأوروبية

الشيخ سليم البشري لـ لص بغرفة نومه: «يا بني أنا مكسوف منك»