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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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لا تراجع ولا استسلام.. خطة المدن الجديدة لمواجهة كورونا مع عودة العمل

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:28 م
لا تراجع ولا استسلام
لا تراجع ولا استسلام
علا العلاف
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تعتزم أجهزة المدن الجديدة تكثيف أعمال حملات التطهير والتعقيم بجميع الخدمات بالمدن واستعدادًا لعودة العمل بالأجهزة بدءًا من يوم الأحد المقبل، وتشمل حملات رش المبيدات لمكافحة الحشرات الذباب والناموس والضارة، كذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

إجراءات حازمة في دمياط والمنصورة

وكشف المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه اعتبارا من غدًا السبت، سيتم التزام جميع العاملين بالجهاز والمترددين على مقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بارتداء الكمامات طبقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لتداعيات فيروس كورونا، مع ستمرار وتكثيف حملات التعقيم والتطهير بجميع الأحياء السكنية والمنشآت الحكومية.

وشدد رئيس جهاز في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على جميع الإدارات وكافة الجهات المعنية بتكثيف الجهود ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم اعتبارًا من الأحد 31 مايو إلزام جميع العاملين والمترددين على الجهاز والمنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة المقررة بواقع 4 آلاف جنية للمخالف مع استمرار غلق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي ينطبق عليها قرار الغلق، وبدءً حظر التحرك والتجول اعتبارًا من الساعة 8 مساءً حتى 6 صباحًا.

وأضاف أيضا، باستمرار غلق جميع المحلات الحرفية والتجارية التي ينطبق عليها القرار من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع السماح لبعض التحركات الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة، واقتصار عمل المطاعم على تقديم خدمة التوصيل "والتيك أواي"، وكذا استمرار غلق جميع الأندية الرياضية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية وتعليق كافة الفعاليات منعًا لتجمعات المواطنين.

ووجه رئيس الجهاز بتكثيف الحملات والتفتيش وكذا متابعة جميع المصانع والمشروعات الجاري تنفيذها للتأكد من تطبيق كافة الشروط والمعايير المقررة الخاصة بالأمن والسلامة المهنية والتباعد وارتداء الكمامات، مشيرًا إلى استمرار الحملات الخاصة برش وتعقيم جميع الشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المحال والمنازل وكافة المنشآت بالمدينة.

تطهير المنشآت 6 أكتوبر

في 1ات السياق، قال المهندس شريف الشر بيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه أصدر تعمليات لإدارة البيئة بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم خلال يومي الجمعة والسبت وصباح يوم الأحد قبل بدء العمل بالمصالح الحكومية ومركز خدمة المواطنين.

وأوضح لـ"الدستور"، أن خطة التطهير بالمدينة تشمل العاملين والمهندسين المشروعات القومية الجاري تنفيذها، فضلا عن التعقيم المستمر لعيادات المتنقلة الخاصة لعاملين الذين العمود الفقري لمشروعات القائمة.

تطهير مواقف السيارات في بدر

من جهته، شدد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، حملات التطهير والتعقيم على مواقف السيارات لنقل العاملين، موكدا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات على سائقي الأجرة في حالة عدم ارتداء الكمامة سيتم دفع غرمه فورية.

وشدد مندور على أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحتزارية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا لحماية العاملين والمشرفين والمهندسين بالمصانع وألزمهم بالكمامات وقفازات الأيدي.

تكثييف الحملات في الشروق

وصرح المهندس عبد الروؤف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم تشديد وتكثف الحملات وتطهير وتعقيم والحملات الوقائية بالمركز الطبية والمستشفيات العامة والخاصة وكذلك جميع الأسواق بمختلف أحياء المدينة.

واشار ألغيطي، إلى مشاركة المجتمع المدني جابنا إلى جنب مع الجهاز بتوفير ملابس طيبة للأطباء بمستشفيات المدينة، بالإضافة لتوفير الكمامات والمواد التطهير بأسعار رمزية لمساند المواطنين لتخطي الأزمة التي تمر بها البلاد.

تطهير المناطق العامة في القاهرة الجديدة

وأعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن تنظيم حملات تطهير وتعقيم لمناطق البنوك العامة والخاصة العاملة بالمدينة، بالإضافة إلى تطهير مراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالتجمعات الثلاثة بالمدينة.

ونوه غنيم، بأهمية تطهير وتعقيم مدارس الثانوية العامة استعدادًا لامتحانات نهاية العامة، مشددا على إدارة التنمية والشركات النظافة العاملة بالمدينة باستمرار حملات كنس ونظافة الشوارع ورفع المخالفات أولا بأول، مع تطهير صناديق القمامة بحميع أحياء المدينة وذلك لتخطي جائحة انتشار فيروس كورونا.
المهندس محمد رجب
المهندس محمد رجب
إجراءات حازمة في دمياط والمنصورة

وكشف المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه اعتبارا من غدًا السبت، سيتم التزام جميع العاملين بالجهاز والمترددين على مقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بارتداء الكمامات طبقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لتداعيات فيروس كورونا، مع ستمرار وتكثيف حملات التعقيم والتطهير بجميع الأحياء السكنية والمنشآت الحكومية.

وشدد رئيس جهاز في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على جميع الإدارات وكافة الجهات المعنية بتكثيف الجهود ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم اعتبارًا من الأحد 31 مايو إلزام جميع العاملين والمترددين على الجهاز والمنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة المقررة بواقع 4 آلاف جنية للمخالف مع استمرار غلق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي ينطبق عليها قرار الغلق، وبدءً حظر التحرك والتجول اعتبارًا من الساعة 8 مساءً حتى 6 صباحًا.

وأضاف أيضا، باستمرار غلق جميع المحلات الحرفية والتجارية التي ينطبق عليها القرار من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع السماح لبعض التحركات الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة، واقتصار عمل المطاعم على تقديم خدمة التوصيل "والتيك أواي"، وكذا استمرار غلق جميع الأندية الرياضية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية وتعليق كافة الفعاليات منعًا لتجمعات المواطنين.

ووجه رئيس الجهاز بتكثيف الحملات والتفتيش وكذا متابعة جميع المصانع والمشروعات الجاري تنفيذها للتأكد من تطبيق كافة الشروط والمعايير المقررة الخاصة بالأمن والسلامة المهنية والتباعد وارتداء الكمامات، مشيرًا إلى استمرار الحملات الخاصة برش وتعقيم جميع الشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المحال والمنازل وكافة المنشآت بالمدينة.
المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني
تطهير المنشآت 6 أكتوبر

في 1ات السياق، قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه أصدر تعمليات لإدارة البيئة بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم خلال يومي الجمعة والسبت وصباح يوم الأحد قبل بدء العمل بالمصالح الحكومية ومركز خدمة المواطنين.

وأوضح لـ"الدستور"، أن خطة التطهير بالمدينة تشمل العاملين والمهندسين المشروعات القومية الجاري تنفيذها، فضلا عن التعقيم المستمر لعيادات المتنقلة الخاصة لعاملين الذين العمود الفقري لمشروعات القائمة.
المهندس عمار مندور
المهندس عمار مندور
تطهير مواقف السيارات في بدر

من جهته، شدد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، حملات التطهير والتعقيم على مواقف السيارات لنقل العاملين، موكدا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات على سائقي الأجرة في حالة عدم ارتداء الكمامة سيتم دفع غرمه فورية.

وشدد مندور على أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحتزارية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا لحماية العاملين والمشرفين والمهندسين بالمصانع وألزمهم بالكمامات وقفازات الأيدي.
المهندس عبد الروؤف
المهندس عبد الروؤف الغيطي
تكثييف الحملات في الشروق

وصرح المهندس عبد الروؤف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم تشديد وتكثف الحملات وتطهير وتعقيم والحملات الوقائية بالمركز الطبية والمستشفيات العامة والخاصة وكذلك جميع الأسواق بمختلف أحياء المدينة.

واشار ألغيطي، إلى مشاركة المجتمع المدني جابنا إلى جنب مع الجهاز بتوفير ملابس طيبة للأطباء بمستشفيات المدينة، بالإضافة لتوفير الكمامات والمواد التطهير بأسعار رمزية لمساند المواطنين لتخطي الأزمة التي تمر بها البلاد.

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