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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس عمليات البترول الأسبق: سوق النفط لا تعترف بالتوقعات

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:11 م
النفط
النفط
سيد ابراهيم
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قال المهندس مدحت يوسف رئيس عمليات هيئة البترول الأسبق، إن إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير رسمي لها أمس الخميس عن ارتفاع مخزونات الخام إلى 7.9 برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مايو لا يعنى انخفاض أسعار النفط على الإطلاق، مشيرًا إلى أن سوق النفط لا تعترف بالتنبؤات والتوقعات، لأن قانون العرض والطلب هو الوحيد المتحكم في أسعار النفط والسوق العالمية، ولذلك ارتفعت أسعار النفط رغم وجود مخزون أمريكي كبير.

وأوضح «يوسف» في تصريحات لـ«الدستور» أن قانون العرض والطلب الآن تحكمه السياسة العالمية التي تقودها الولايات المتحدة في معظم دول العالم، وتسيطر أيضًا على منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، لافتًا إلى أن التحكم في قانون العرض والطلب الدول المنتجة بواسطة الدول المستهلكة، ولا توجد أى علاقة بزيادة المخزونات الأمريكية للنفط بالسوق العالمية.

وأشار إلى أن المعروض من النفط عالميًا فى الوقت الحالي، منخفض قليلًا عن الماضى، وذلك بسبب دخول روسيا فى محادثات ثنائية مع السعودية والدول المنتجة للنفط للاتفاق على مزيد من خفض الإنتاج فى ظل الواضع الراهن وانتشار فيروس كورونا الذى أدى إلى تباطؤ حركة الأسواق والاقتصاد العالمي وتوقف حركة النقل والطيران، مما أدى إلى تراجع فى الطلب العالمي على النفط، وبالتالي يكون الاتفاق الثنائى بين روسيا والسعودية لمزيد من خفض الإنتاج لإحداث عملية توازن فى الأسعار العالمي.

وقال إن تحديد العرض حاليًا من قبل الدول المنتجة هو السبب الرئيس للتحكم فى الأسعار وليس ارتفاع أو تراجع المخزونات الأمريكية، وليس لها تأثير قوى على الأسواق، ولكن التأثير هنا فى حجم المعروض وليس فى حجم المخزون.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أعلنت مساء أمس فى تقرير رسمي لها، ارتفاع مخزونات الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة في حين انخفض مخزون البنزين.

وارتفع مخزون الخام ارتفع إلى 7.9 برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مايو إلى 534.4 مليون برميل، كما انخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 3.4 مليون برميل في أحدث أسبوع.

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