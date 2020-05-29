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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أيمن أبو العلا يطالب بإتاحة إلكترونية لحجز تحليل PCR للمخالطين

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:32 م
أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإتاحة حجز تحليل pcr للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا إلكترونيًا.

وأشار النائب في اقتراح برغبة تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة، إلى أنه من المتوقع أن تشهد المعامل المركزية زحاما شديدا خصوصا في ظل تزايد أعداد المصابين والمخالطين، يأتي ذلك في توجه الحكومة نحو توفير إجراء تحليل pcr للمخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح أبو العلا، أن استعداد عدد كبير من المواطنين لإجراء التحاليل قد يكون سببا في زيادة الأعداد بشكل كبير وهو ما قد يترتب عليه زيادة معدلات العدوى، لذلك لابد من اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.

واقترح الدكتور أيمن أبو العلا، إتاحة حجز التحاليل إلكترونيًا بحيث يتم إبلاغ طالب التحليل بالموعد المحدد بالساعة لمنع التكدس، وكذلك تسليم النتائج إلكترونيًا.

كما طالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بوجود خط ساخن إلى جانب الحجز الإلكتروني لتسهيل الإجراءات على جميع الراغبين في إجراء التحاليل.

وقال أيمن أبو العلا: التعامل الإلكتروني في هذه الظروف سيحقق أمرين الأول السرعة في الحصول على النتائج وكذلك مراعاة الإجراءات الوقائية وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي لمنع انتشار العدوى بالفيروس.

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