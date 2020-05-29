ضبط صاحب شركة غذائية بـ8 أطنان سلع مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب شركة بحوزته 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بتمكن مباحث التموين، من ضبط صاحب شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.وبحيازته كمية قدرها (7.980 طن "أرز أبيض، سكر حر، مسلى"، 600 عبوة زيت طعام) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.