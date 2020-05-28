البيت الأبيض: نشجع على خفض التصعيد في ليبيا

قال البيت الأبيض مساء الخميس، إنه يشجع على خفض التصعيد في ليبيا، بحسب شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل.وكان قد أكد البيت الأبيض السبت الماضي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إلى تهدئة سريعة في ليبيا وذلك في مباحثات هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير في بيان "عبر ترامب عن قلقه إزاء تفاقم التدخل الأجنبي في ليبيا وشدد على ضرورة التهدئة السريعة".يأتي تصريح البيت الأبيض وسط نجاح كبير لوحدات القوات المسلحة الليبية في معارك الأيام السبعة الماضية في محاور طرابلس، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أنه كانت نتيجة اليوم فقط عشرات القتلى في صفوف المليشيات والتكفيريين والمرتزقة السوريين والأتراك.وأضاف أن قتلى المليشيات الليبية قد تجاوز الثلاثين قتيل والمرتزقة السوريين أكثر من 37 قتيلا و100 مصاب، وكان من بين القتلى أبوالكنج جاسم القائد العسكري لمليشيا سليمان شاه السورية.